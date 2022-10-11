Юлиана Княжевская: Новое здание построят для эндокринологического научного центра

Многоэтажный корпус появится на улице Москворечье в Южном административном округе. По словам главы Москомархитектуры, часть старого здания центра будет снесена, и новое расположится на месте уже существующего. Фото: stroi.mos.ru.

В столице для эндокринологического научного центра построят новое здание, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская. Многоэтажный корпус появится на улице Москворечье в Южном административном округе. По словам главы Москомархитектуры, часть старого здания центра будет снесена, и новое расположится на месте уже существующего.

«Проект предполагает, что существующее здание будет разделено, и на месте одной из частей будет вестись строительство. На участке предлагается строительство одного или нескольких зданий общей площадью около 35 тысяч квадратных метров, а максимальная высота будет достигать 45 метров», - рассказала Юлиана Княжевская.

Строительство начнется на участке площадью около 1,3 га на пересечении улиц Москворечье и Котляковского проезда. Мэр Москвы Сергей Собянин уже утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этого участка. В новом корпусе помимо эндокринологического научного центра будут расположены и другие медицинские учреждения. Строители построят новые здания, благоустроят территорию вокруг них и оборудуют удобные подъезды.

Ранее Юлиана Княжевская сообщила, что количество заявок в Москомархитектуру в 2022 году превысило число обращений в прошлом году на 16%. Застройщики и девелоперы с начала года обратились в комитет почти 40 тысяч раз: это показывает, что строительная отрасль столицы переживает подъем.

То, что реализация градостроительных проектов в Москве продолжается, несмотря на давление западных санкции и экономические сложности, подтвердил и вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. С начала 2022 года столичные власти одобрили строительство 17,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

- Инвестиционное сообщество с уверенность смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 миллионов квадратных метров всех типов недвижимости в столице, - рассказал Андрей Бочкарев.

Стабильный интерес застройщиков к новым проектам объясняется их высокой доходностью, а также условиями, созданными градостроительным комплексом для работы девелоперов. Речь идет о мерах поддержки, разработанных правительством Москвы для застройщиков.

- Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности, - отметил Андрей Бочкарев.

Самый большой объем одобренных проектов приходится на строительство жилья - около 8,3 миллионов квадратных метров. При этом вырос спрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.