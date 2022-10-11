Троих организаторов фиктивных браков для легализации иностранцев задержали в Москве

В Москве пресекли незаконную легализацию иностранных граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ пресекли незаконную легализацию иностранных граждан. Члены криминального бизнеса помогали приезжим заключить фиктивный брак с россиянками или отцовство над несовершеннолетними, а затем в упрощенном порядке получить ВНЖ либо гражданство РФ, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Нелегальные услуги предоставляли на территории Костромской, Рязанской, Тверской и Курской областей. Женщинам, которые соглашались вступить в брак с иностранцами, платили до 50 тысяч рублей. При этом сами теневые злоумышленники получали в разы больше денег.

Правоохранители задержали троих участников преступной схемы. В ходе обысков у них изъяли печати, компьютерную технику, штампы, поддельные свидетельства об установлении отцовства, паспорта и прочее. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Одного фигуранта заключили под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что швейный цех с нелегальными мигрантами выявили в Подмосковье. Восемь приезжих выписали штраф в пять тысяч рублей с депортацией за пределы страны.