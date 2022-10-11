Машина вылетела на тротуар после аварии на Филатовском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

Во вторник, 11 октября, в Москве произошло столкновение двух легковых автомобилей, от которого один из них вылетел на тротуар. О ситуации сообщает официальный телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Как заявили в ведомстве, столкновение произошло на пересечении Филатовского и Филимоновского шоссе. Подробностей пока нет, информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются. На месте находятся экстренные службы Москвы.

Сообщается также, что от удара одна из машин вылетела на пешеходную зону, однако перекрывать движение не пришлось - проезд в зоне ДТП остаётся свободным, и искать объездные маршруты не нужно.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Юго-Западе Москвы столкнулись да легковых автомобиля и мотоцикл. Мотоциклист от удара слетел с транспортного средства и проехался по дороге, но о его состоянии пока ничего не известно.