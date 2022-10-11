Спасатели освободили из запертой квартиры детей 7 и 9 лет в Подмосковье

Спасатели помогли открыть заклинившую дверь в квартиру. Фото: Мособлпожспас

В Сергиевом Посаде вечером 10 октября сотрудникам поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса пришлось освобождать запертых в одной из квартир детей 7 и 9 лет, сообшает пресс-служба организации Подмосковья.

Вызвала спасателей их мать. Женщина рассказала, что, стоило ей выйти на лестничную площадку, дверь захлопнулся, а замок заклинило.

Вместе со спасателями прибыли и полицейские. Они осмотрели механизм замка и с помощью специального инструмента деблокировали входную дверь. Как уточняется в сообщении, детям медицинская помощь не понадобилась.

Ранее KP.RU сообщил, что врачи перинатального центра в Подмосковье приняли роды у беременной двойней женщины с переплетением пуповин детей. Роды прошли благополучно, на свет появились две девочки. Медики отметили, что переплетение пуповин является редким акушерским осложнением.