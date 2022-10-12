На востоке Москвы привели в порядок десять ветхих зданий

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Под снос в столице попадают не все ветхие сооружения. Некоторым из них удаётся дать вторую жизнь. Возьмём для примера Восточный округ Москвы. В этом году в разных его районах специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили 34 таких морально и физически устаревших здания. Как сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров, после принятия решений о дальнейшем использовании восстановлены десять из них. Остальные были разобраны.

«Решение о сносе принимается с учетом результатов экспертизы и наличия признаков аварийности, а также из соображений целесообразности сохранения ветхих построек, - уточнил Бобров. - Строения, которые находятся в аварийном состоянии и представляют собой угрозу жизни и здоровью, подлежат демонтажу».

По его словам, если здание можно привести в порядок, тогда начинается разработка дорожной карты и назначаются сроки реставрации. Госинспекция по недвижимости занимается этим вместе с отраслевыми департаментами и собственниками сооружений.

Среди таких проектов, в частности, построенное в 1917 году здание на улице Короленко, дом 3А, строение 4. Его реставрацию и обустройство проводил сам собственник. А ветхое строение на улице Плющева, дом 7, строение 2 дальше использовать уже невозможно. Поэтому его разобрали для планировки района Перово. Известно, что свободный участок отдадут под строительство поликлиники для местных жителей.

Напомним, уже третий год Госинспекция по недвижимости отслеживает ветхие постройки во всех столичных округах. Сооружения в плохом техническом состоянии вносятся в список. Затем данные направляют профильным ведомствам. Им предстоит решить окончательную судьбу здания - восстановление или все-таки снос.