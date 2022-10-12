Ефимов: Инвесторы построят в Москве 73 школы и детсада

Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о планах по строительству в столице 73 школ и детских садов. Всего в них будет почти 31 тысяча мест. Учебные заведения появятся по договорам участия, согласованным городом за девять месяцев этого года. В документах прописано, что инвесторы возведут и передадут здания в собственность столицы.

«Объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 53 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Напомним, такой порядок действует по решению мэра Москвы Сергея Собянина с февраля прошлого года. Он позволяет обеспечивать горожан социальными учреждениями, а также инженерной и транспортной инфраструктурой. Застройщики подписывают с городскими властями договоры участия в развитии и благоустройстве столичных районов. Затем при возведении жилья девелоперские компании строят и передают городу необходимые сооружения. По проектам планировки инвесторы обязуются создавать современные жилые кварталы, в которых размещается в том числе социальная инфраструктура. При этом они вправе взять на себя содержание и эксплуатацию строений или передать их городу.

Некоторыми подробностями проектов поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что самое большое количество школ и садиков появится в Новой Москве - 35. В них смогут обучаться 18,4 тысячи детей.

«Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах», - уточнил Гаман.

Этот список распределился так:

- на юго-востоке столицы - 10 зданий;

- на северо-востоке - 8;

- на западе - 6;

- на юге - 5;

- на северо-западе - 4;

- на севере - 3;

- на востоке - 2.