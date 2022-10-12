Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 5:20

Гидрометцентр пообещал облачную погоду и до +11 градусов в Москве 12 октября 2022 года

Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА

В Москве в среду, 12 октября, прогнозируется облачная погода с прояснениями. По области местами пройдет небольшой дождь. В дневные часы воздух прогреется до +9…+11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, влажность – 99%. В столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на четверг температура понизится до +3…+5 градусов. Дождей не ожидается. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов. Будет дуть северо-западный ветер 5-10 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что синоптики зафиксировали заморозки в Московской области. В ночь на вторник температура опустилась до -2,6 градуса. При этом в столице на метеорологической станции ВДНХ было лишь +0,9 градусов. Также температура опустилась ниже нуля в Новой Москве, в Михайловском.