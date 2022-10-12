Автомобиль опрокинулся после ДТП на 19-м километре МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На 19-м километре Московской кольцевой автодороги в среду, 12 октября, произошло столкновение трех автомобилей. От удара один из них опрокинулся, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Как сообщают в ведомстве, экстренные службы города уже находятся на месте происшествия в районе развязки с Бесединским шоссе. Данных об обстоятельствах происшествия, равно как и о пострадавших в аварии, пока нет, информация уточняется.

Также известно, что движение в районе ДТП осуществлялось по четырём полосам МКАД из пяти. В 18:23 по московскому времени движение восстановили.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 12 октября на Варшавском шоссе также столкнулись три легковых автомобиля. К сожалению, данных о происшествии пока также нет, экстренным службам пришлось блокировать одну полосу движения.