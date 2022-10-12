Москвичи записываются в добровольцы через онлайн-сервис на Госуслугах

Электронный помощник на сайте Госуслуг поможет заполнить анкету.

В Москве продолжается частичная мобилизация. Во временные мобилизационные пункты приходят не только горожане, получившие повестки, но и добровольцы. Они по собственной инициативе стремятся отправиться в зону специальной военной операции. Для того, чтобы стать добровольцем, необязательно посещать военкомат. Подать заявку и поступить на военную службу можно через специальный онлайн-сервис на портале государственных услуг РФ.

Для желающих записаться в ряды Вооруженных сил на сайте Госуслуг создан раздел «Стать добровольцем». Чтобы оставить заявку, нужно кликнуть на баннер на главной странице портала. Далее с помощью цифрового помощника пользователи знакомятся с критериями отбора военнослужащих, заполняют анкету (при этом часть данных автоматически подгружается из личного кабинета), выбирают ближайший военный комиссариат и отправляют заявку.

Ответ на обращение приходит в личный кабинет в течение двух дней. В сообщении претендент приглашается в военкомат в указанную дату и время. Если человек передумал, можно не приходить – заявка не создает никаких юридических обязательств.

Сервис «Стать добровольцем» был создан и протестирован Министерством обороны совместно с российскими регионами. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, с момента запуска программы добровольцы подали через него более 2 тысяч заявок на участие в СВО. Всего на портал госуслуг поступило более 70 тысяч различных запросов на тему добровольного участия в спецоперации.

Записаться в ряды Вооруженных сил РФ для службы по контракту могут граждане России, находящиеся в запасе и признанные годными по состоянию здоровья. Если человек хочет пойти добровольцем, наличие опыта военной службы необязательно. Достаточно заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или иметь опыт службы в любом силовом ведомстве. В ряды добровольцев не принимают людей старше 60 лет либо лиц, имеющих серьезные заболевания. Все остальные граждане могут смело подавать заявки.

В столице работают 20 резервных пунктов сбора мобилизованных. В том числе они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Резервные пункты организованы по принципу «одного окна». Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию.

Явившиеся в военные комиссариаты горожане отмечают, что с собой можно не брать теплую одежду и медикаменты. Призывников на месте обеспечивают всем необходимым: выдают теплые куртки и штаны, аптечку и другие предметы первой необходимости. Дополнительное обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки, предоставляется по инициативе столичных властей. Кроме сухих пайков в пунктах мобилизации организовано горячее питание и чайная зона.

«Здесь меня укомплектовали. Удобная обувь, все хорошо, никаких претензий, кормят бесподобно, вообще вопросов нет: суп, салат, мясо с рисом сегодня было на обед. Иду добровольцем, подал запись на госуслуги, соответственно собрался, приехал сюда и вот стою перед вами. Это моя обязанность, мой долг. Все мои родные поняли, приняли это и говорят «молодец», - рассказал корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» один из добровольцев. Мужчина приехал в пункт мобилизации, расположенный в Музее Москвы.