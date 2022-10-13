Московская компания переработала более трех тысяч старых машин

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

На улицах и во дворах Москвы становится меньше автохлама. Благодаря новейшим технологиям авторециклинга из старых машин при утилизации получается до 98 процентов черных и цветных металлов. А это большой плюс для экологии, поскольку полезное «железо» можно ещё раз пустить в дело. Ненужная развалюха на четырёх колёсах легко превращается во вторичные материальные ресурсы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, среди компаний, занятых утилизацией авто в столице, многим известно промышленное предприятие «Вторалюминпродукт». На его площадках возможна переработка до пяти тысяч авто в месяц.

«С начала 2022 года компания переработала более 2,5 тысячи машин и свыше 800 автобусов и грузовиков», – отметил глава ведомства.

По его словам, с этого года предприятие является партнером городского сервиса «Вывоз ненужных вещей». Через онлайн-платформу горожане направляют заявку на бесплатную утилизацию отслуживших свой срок автомобилей. При желании можно сдать на переработку также крупногабаритную технику и металлические предметы. Участвуя в проекте, компания приняла уже несколько десятков подобных заявок. При этом провела утилизацию более 20 личных авто.

Как пояснил генеральный директор ООО «ПК «Вторалюминпродукт» Илья Качапин, предприятие стало одним из участников создания федеральной программы по утилизации в начале 2000-х годов. Эта законотворческая работа продолжается и специалисты компании так же активно в неё включаются.

«Мы занимаемся утилизацией транспортных средств для юридических лиц и работаем с населением через совместный проект с правительством Москвы, - добавил глава предприятия. - Это прекрасная возможность сделать утилизацию старого автомобиля доступной для экоответственных жителей города».