Бочкарёв: Свыше 160 объектов социальной инфраструктуры и безопасности построят в Москве за три года

За три года в Москве построят более 216 километров дорог. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Москве до 2025 года построят более 160 объектов социального назначения и безопасности. Новые здания возведут за счет средств городского бюджета. В их числе – современные поликлиники, больницы, школы, детские сады и физкультурно-оздоровительные комплексы.

«Градостроительная политика Москвы была и остается социально ориентированной – ежегодно в столице строятся десятки объектов социального назначения. В ближайшие три года предполагается построить более 130 зданий для таких учреждений, а также 32 объекта безопасности», – рассказал вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В списке планируемых объектов – 8 поликлиник, 4 больничных корпуса и подстанция скорой помощи. Будет построен новый кампус МГТУ имени Н.Э. Баумана. Под объектами безопасности в строительных планах подразумеваются новые пожарные депо и пожарно-спасательные части.

«Помимо этого в 2023-2025 годах предполагается ввести в эксплуатацию более 60 зданий для детских садов и школ, в том числе и несколько школ-гигантов, например, в Троицке и в Коммунарке», – сообщил глава градостроительного комплекса столицы.

Московские власти продолжат развивать спортивную инфраструктуру. За три года в городе построят 27 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных сооружений. В их числе - ледовый дворец для центра спорта «Самбо-70», спортивный комплекс с крытым катком, бассейном и экстрим-парком в Некрасовке и многие другие.

В городе появятся и новые культурные объекты. Кроме того, продолжится реставрация исторических зданий.

«Пред городом стоит задача развития культурно-туристической среды и сохранения культурного наследия. В рамках этой работы предусмотрено строительство и реконструкция 30 объектов культуры», – отметил Андрей Бочкарёв. Серди таких объектов – парки, музеи, театры и другие культурно-досуговые учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице утвердили Адресную инвестиционную программу на 2023–2025 годы. В нее вошли объекты, строительство или реконструкция которых будет профинансирована из бюджета города.

«В 2023–2025 годах планируют построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 различных городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации)», - рассказал глава города.

По словам мэра, Адресно-инвестиционная программа на ближайшие три года будет носить социальный характер. Приоритеты будут отдаваться строительству социальных объектов, жилья по программе реновации, развитию московского метрополитена, строительству новых дорог и развязок. Будет полностью завершено строительство Большой кольцевой линии - самого протяженного кольца метро в мире. Кроме того, в эксплуатацию сдадут Московский скоростной диаметр - бессветофорную магистраль протяженностью около 75 километров.