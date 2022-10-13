В Москве демонтировали почти 2000 незаконно построенных кафе и офисов

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Столица продолжает борьбу с незаконными постройками. Выявленные объекты подлежат демонтажу. За девять месяцев 2022 года специалисты Госинспекции по недвижимости демонтировали в Москве почти 2000 самостроев. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

- Незаконное размещение на территории Москвы объектов, будь это капитальное или некапитальное строение, мы пресекаем - здания демонтируем. Также ведем профилактическую работу и пресекаем самострой на начальном этапе - нам важно не допустить незаконное строительство. О нарушениях сообщаем владельцам построек, - рассказал Иван Бобров.

«Добровольно снесли самострои»

Госинспекция по недвижимости в этом году выявила почти 3000 самостроев, общей площадью почти 1 млн квадратных метров. Цифры говорят, что незаконных построек в этом году выявили в два раза больше, чем год назад. Речь про незаконные магазины, склады, офисы, автосервисы и столовые.

Нарушения также были связаны с летними кафе - предприниматели размещали веранды незаконно, выставляя на тротуары подиумы, стулья и столы. Помогают выявлять самострои в городе, как цифровые средства мониторинга, так и квадрокоптеры. Помощь оказывают и москвичи, которые замечают незаконные объекты и отправляют информацию в Госинспекцию, а убедиться в незаконности строительства можно в телеграме в чат-боте «Самострой.net»

Только за первые девять месяцев 2022 года специалистам Госинспекции по недвижимости удалось обнаружить 2898 объектов самовольного строительства, из них 1931 уже убрали. Причем собственники идут на контакт с городом - более половины объектов были демонтированы добровольно.

- Самострои имеют две негативные стороны: экономическую и градостроительную. Город недополучает платежи, связанные с процессом строительства, объекты не попадают под налогообложение, они не попадают в легальный хозяйственный оборот. А также город не получает возможность контролировать проектные решения и сам процесс строительства, а это опасно и на стадии возведения и всего периода эксплуатации такого объекта, - рассказал Иван Бобров.

«Ветхое жилье под контролем»

После демонтажа объектов, которые были возведены на участках в собственности, земля никак иначе не используется. А на освободившихся местах, где самострои занимали городскую территорию, как правило, появляются детские и спортивные площадки, небольшие зеленые скверы, места для отдыха и прогулок. Некоторые участки используются для нужд города, в том числе в рамках программы реновация.

- Порядка 240 участков было освобождено, все они были вовлечены в оборот города, - уточнил руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Не менее значимой для города является работа и по выявлению ветхого жилья, строений и зданий в аварийном состоянии. С начала 2022 года в реестр было включено 1432 новых объекта.

- Мы сосредоточены на профилактической работе с бизнесом и частными лицами. Мы регулярно проводим бесплатные семинары, вебинары, стратегические сессии и индивидуальные консультации на площадке нашего Информационно-консультационного центра, – добавил Иван Бобров.

Ветхие здания находятся на особом контроле, так как также формируют внешний облик города. К тому же, не законсервированные объекты, не закрытые строительными лесами, еще и могут быть опасными для горожан. Бывают случаи, когда собственники решают, что пора все-таки сделать ремонт и привести здание в нормальное состояние, а заодно начинают задумываться о расширении площади, надстройке и создании подземных пространств, что недопустимо без соответствующих разрешений.

- На наших глазах, работая по нашим дорожным картам, есть примеры, когда владельцы пытались надстроить чердак, сделать мансарду. Такие случаи единичны, но имеют место быть, - говорит Иван Бобров.

Решать отдельные случаи с нарушителями приходится в судебном порядке. В среднем, 15% решали остановить процессы и демонтировать незаконные постройки до решения суда, а в 60% случаев суды принимают положительные решения в пользу города на демонтаж.

После большой работы специалисты Госинспекции по недвижимости сделали туристический маршрут по объектам, которые из ветхого или аварийного состояния превратились в прекрасные восстановленные здания.

- Добавили историческую составляющую этих объектов. Этот маршрут мы отдали коллегам на рассмотрение для включения в городскую программу, а сами предварительно провели несколько тестовых прогулок в рамках проекта «Московское долголетие» - всем понравилось, - рассказал Иван Бобров.