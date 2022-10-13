«Черные тучи и нудные дожди»: Тишковец предсказал глубокую осень в Москве

На грядущей неделе в столице ожидаются холодные дожди Фото: Иван ВИСЛОВ

Пятница, 14 октября, станет последним погожим днем в Москве, а уже с начала новой недели 17 октября в столице начнется период глубокой осени, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Ожидается заметное понижение дневных и ночных температур.

- С понедельника в регион начнут прорываться североатлантические циклоны: черными тучами нахмурится небо, зарядят нудные дожди, усилится ветер, - спрогнозировал Евгений Тишковец.

В начале недели будет еще тепло - до +12 ночью и не менее +1 ночью, но со среды заметно похолодает. Именно 17 октября в столицу заглянет холодный атмосферный фронт. Во второй половине недели днем столбики термометров будут держаться в районе 3 - 8 градусов тепла, а ночью возможны заморозки.

Ранее KP.RU сообщил о прогнозе синоптиков на первый снег в столичном регионе. По некоторым данным, в 2022 году он ожидается лишь в ноябре.