Ефимов: На юго-западе Москвы появится новый детский сад

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Для маленьких москвичей в разных районах города появляются новые детсады. Из них один разместится в здании на Краснолиманской улице на юге Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город выставит его на аукцион по льготной программе «Объекты образования за рубль», действующей в столице с 2013 года. Она предполагает реализацию на торгах городской недвижимости для школ и детских садов.

«До конца года на аукцион будет выставлен очередной объект – здание в Южном Бутове площадью 986 квадратных метров, - отметил заммэра. - Победитель торгов сможет открыть в нем детский сад на 95 мест».

По его словам, инвестор сделает в здании ремонт и выполнит другие необходимые по договору условия. А затем за аренду он вправе рассчитываться по самой низкой ставке – один рубль за квадратный метр в год. На сегодня в рамках программы оформлено 28 договоров аренды нежилых помещений. По 21 из них уже началась оплата аренды по льготной ставке.

Некоторыми подробностями нового проекта поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Он напомнил, что построенное в 1965 году двухэтажное здание на Краснолиманской улице, дом 19Б в течении десятков лет было известно как дошкольное учреждение.

«После приведения здания в надлежащий вид и выполнения требований программы инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды, - уточнил Гаман. - Договор с ним будет заключен на 49 лет».

Напомним, участником аукционов вправе стать любое юридическое или физическое лицо. Как только победитель торгов оформит договор аренды, ему нужно будет позаботиться еще о получении лицензии на образовательную деятельность.