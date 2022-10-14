Столичная фабрика выпустила почти 50 тысяч пар зимней обуви

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Легкая промышленность в столице сегодня - это более 200 предприятий, выпускающих обувь, в том числе ортопедическую, одежду и нетканые материалы. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, каждое из них расширяет производство и насыщает рынок отечественными товарами. Одна из таких московских компаний - известная фабрика «Парижская коммуна».

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В августе – сентябре столичная фабрика нарастила выпуск кожаной обуви для зимнего сезона на 11,4 процента по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года, - отметил глава ведомства. - За этот период было произведено 49,2 тысячи пар».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, больше всего обуви сшили для детей - около 35 тысяч пар. Ещё порядка 15 тысяч – для взрослых. Все это уже поступило в розничные магазины Москвы и крупнейших городов России.

«Предприятие успешно справляется с задачей импортозамещения, заменяя ушедшие с российского рынка обувные зарубежные компании», – отметил генеральный директор фабрики «Парижская коммуна» Александр Никитин.