Анастасия Стыкан-Федотова не использовала в выступлениях уздечек и седел для лошадей. Фото: Росгосцирк

Звезда Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Анастасия Стыкан-Федотова, известная своими выступлениями в номерах с лошадьми, умерла 14 октября в возрасте 35 лет в одном из медучреждений Москвы, сообщает телеграм-канал Росгосцирка. У дрессировщицы лошадей лишь недавно выявили тяжелое заболевание на поздней стадии развития, артистка скончалась от его последствий.

- Настя не смогла победить рак, который был обнаружен уже в тяжелой стадии. Выражаю искренние соболезнования родителям Насти и всей цирковой семье. Покойся с миром, — написал в своем телеграм-канале знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный.

Анастасия лишь 17 сентября отпраздновала свое 35-летие. На манеже девушка выступала с семи лет. При этом свой путь в цирке она начала с акробатики и только позднее увлеклась дрессировкой лошадей.

В своей работе она не использовала уздечек, шпор и даже седел. Даже при исполнении сложных трюков лошади на арене оставались в свободном состоянии.

- Дрессировщица всегда демонстрировала удивительные взаимоотношения с ними, достигнутые глубокой любовью и пониманием между человеком и лошадьми, — говорится в сообщении Росгосцирка.