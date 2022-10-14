Сорвавшегося в шахту 16-летнего кота спасли с помощью хозяйского шарфика на юго-востоке Москвы

Спасенного кота-долгожителя передали хозяевам. Фото: паблик "Подслушано Москва » Новости | ДТП | Происшествия" "ВКонтакте"

Сорвавшегося в шахту вентиляции с высоты четвертого этажа пожилого кота выручили спасатели из отряда «Спасрезерв» при помощи альпинистской веревки и привязанного к ее концу хозяйского шарфика, рассказали очевидцы в паблике "Подслушано Москва » Новости | ДТП | Происшествия" "ВКонтакте".

Инцидент с домашним любимцем, которому исполнилось уже 16 лет, произошел в одном из домов на улице Новороссийской на юго-востоке Москвы. Владельцы кота - пожилые супруги - пытались спасти его самостоятельно и потратили на попытки три дня. В итоге решили обратиться к специалистам.

- С седьмой попытки котик догадался зацепиться лапками за хозяйский шарфик, привязанный к альпинистской веревке, — говорится в посте.

Спасенное животное передали счастливым владельцам.

Ранее KP.RU рассказал, как москвичам пришлось спасать кота, забравшегося в щиток и намертво запутавшегося в проводах.