В Подольске сотрудника пансионата для престарелых подозревают в убийстве постояльца Фото: Андрей АБРАМОВ

В Московской области сотрудника пансионата для инвалидов и престарелых подозревают в убийстве постояльца. Мужчину уже задержала полиция.

Как стало известно сайту mk.ru, ЧП произошло утром 13 октября. В Пансионате в поселке Александровка Подольского городского округа нашли бездыханное тело 61-летнего мужчины.

Никаких внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли. Но экспертиза показала, что мужчину задушили.

За сутки стражи порядка смогли установить подозреваемого, им оказался сотрудник пансионата. 27-летний мужчина трудился в учреждении сиделкой и расправился с постояльцем. А вот о мотивах убийства пока не сообщается, эти детали следователям еще предстоит установить.