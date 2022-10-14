«Только в воздухе и только ночью»: первый снег Москве синоптики обещают с 17 октября

Стабильно снежная погода придет в столицу в 2022 году не раньше начала декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

На неделе с 17 по 23 октября в отдельные ночи с заморозками в Москве могут выпасть первые снежинки, заявил агентству «Москва» научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Правда, предупредил синоптик, разглядеть их будет не так-то просто.

- Ночью я не исключаю снег, но это не такой снег, о котором вы думаете. Все-таки ночные температуры еще будут преимущественно положительные... Так что снег, если и появится, он будет только в воздухе и только ночью в виде маленьких снежинок... На земле их не будет, — прокомментировал Роман Вильфанд.

Метеоролог добавил, что пока о первом снеге говорить рано. В основном осадки на грядущей неделе будут выпадать в виде затяжных дождей. Будет холодно и пасмурно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в столичном регионе первый в 2022 году серьезный снегопад синоптики ждут не ранее первой декады ноября.