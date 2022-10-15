Прокуратура выявила в университете «Синергия» свыше 800 случаев продажи фиктивных справок подлежащим частичной мобилизации

Прокуратура проверяет институт «Синергия» на предмет содействия в уклонении от мобилизации более чем 800 человек. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС.

Московская прокуратура совместно с Главным управлением МВД России по столице проводит проверку негосударственного образовательного частного учреждения «Синергия». Сотрудников вуза подозревают в продаже фиктивных справок лицам, подлежащим частичной мобилизации. По данным прокуратуры Москвы, работники университета сделали более 800 таких справок, помогающих гражданам уклоняться от призыва. Об этом журналистам сообщили источники в полиции и надзорном ведомстве.

«Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей», - рассказал собеседник Агентства городских новостей «Москва».

По словам источника, фиктивные документы содержали информацию, позволяющую обладателям липовой справки получить отсрочку и уклониться от исполнения обязанностей по призыву.

По факту мошенничества с использованием служебного положения в крупном размере возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников «Синергии». Сейчас по делу работают прокуроры и следователи: они устанавливают число работников университета, замешанных в противоправных действиях. Им предстоит выявить точное количество преступных фактов, граждан, купивших фиктивные справки, а также лиц, выдававших за деньги фальшивые документы.

Ранее на портале «Объясняем.рф» сообщили, какие причины не являться в военкомат по повестке являются уважительными. К таковым относятся утрата трудоспособности в связи с болезнью, тяжелое состояние здоровья или похороны близких родственников.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. Всего в рамках призывной кампании повестки получат около 300 тысяч резервистов. 14 октября глава государства в ходе пресс-конференции в Астане заявил о прибытии в войска уже 222 тысяч мобилизованных. По словам Владимира Путина, частичная мобилизация будет завершена в течение ближайших двух недель.

Напомним, в военкоматах Москвы работают специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Сотрудники военных комиссариатов перепроверяют и уточняют списки горожан, получивших уведомления о призыве в ряды Вооруженных сил РФ. Выписанные по ошибке повестки оперативно отзываются. Для срочного рассмотрения конкретных жалоб по вопросам призыва в Москве создали горячую линию. Выделенный канал работает по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77.