Эксперт Госдумы: страхование и экзамен для водителей электросамокатов может стать обязательным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн считает, что необходимо ввести обязательный экзамен на знание ПДД для управления СИМами, а также страхование. Об этом она рассказала KP.RU.

Как пояснила Юлия Манн, по статистике в 2021 году произошло 1344 ДТП с участием СИМ, причем речь идет только о тех происшествиях, в которых есть пострадавшие. В результате аварий погибли 40 человек и еще 1,4 тыс. получили травмы. Примерно в половине случаев в ДТП участвовали мощные самокаты, водители которых не имели никакой защиты. В 5 процентах управлял СИМом пьяный человек.

После приравнивания самокатов и других подобных устройств к транспорту, контролировать водителей должны участковые и сотрудники ГИБДД. Однако максимум, что грозит нарушителю за превышение скорости — это штраф, 800 руб. или до 1500 руб. если водитель был в нетрезвом состоянии.

Эксперт Госдумы заявила, что считает необходимым для владельцев определенных видов электросамокатов и других СИМ ввести обязанность получать допуск к управлению в виде экзамена на знание ПДД.

— Чтобы управлять СИМ, страхование сейчас не нужно. Но уверена, что в ближайшее время оно может стать обязательным, я полностью поддержу данную инициативу, — добавила Юлия Манн.