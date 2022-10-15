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Общество15 октября 2022 9:41

В московском метро запустили тематический поезд «Сибирь здесь»

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии полгода
Светлана ДАНИЛИНА
В московском метро запустили тематический поезд «Сибирь здесь»

В московском метро запустили тематический поезд «Сибирь здесь»

Фото: Департамент транспорта Москвы

В метрополитене Москвы запущен поезд, посвященный регионам Сибири. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Тематический поезд «Сибирь здесь» можно увидеть на Сокольнической линии. Там он будет курсировать ближайшие полгода.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии полгода

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии полгода

Фото: Департамент транспорта Москвы

У пассажиров метро будет возможность узнать об истории регионов Сибири, природных богатствах, главных достопримечательностях и выдающихся земляках. Название станций озвучивают известные сибиряки — музыкант Денис Мацуев и народная артистка России Нина Усатова.

- По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем делать поездки на городском транспорте не только безопасными и комфортными, но и интересными. Сегодня на линию вышел тематический поезд «Сибирь здесь», благодаря которому пассажиры смогут больше узнать об этом регионе. Это уже шестой тематический состав, который мы запустили в этом году, — рассказал заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов.