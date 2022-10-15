В московском метро запустили тематический поезд «Сибирь здесь» Фото: Департамент транспорта Москвы

В метрополитене Москвы запущен поезд, посвященный регионам Сибири. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

Тематический поезд «Сибирь здесь» можно увидеть на Сокольнической линии. Там он будет курсировать ближайшие полгода.

Поезд будет курсировать по Сокольнической линии полгода Фото: Департамент транспорта Москвы

У пассажиров метро будет возможность узнать об истории регионов Сибири, природных богатствах, главных достопримечательностях и выдающихся земляках. Название станций озвучивают известные сибиряки — музыкант Денис Мацуев и народная артистка России Нина Усатова.

- По задаче Мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем делать поездки на городском транспорте не только безопасными и комфортными, но и интересными. Сегодня на линию вышел тематический поезд «Сибирь здесь», благодаря которому пассажиры смогут больше узнать об этом регионе. Это уже шестой тематический состав, который мы запустили в этом году, — рассказал заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов.