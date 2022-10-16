Сергунина: В Москве создали уникальную многоцелевую VR-платформу для медиков

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о новой разработке резидента технопарка «Мосмедпарк». Речь идёт об инновационной платформе виртуальной реальности VR Medica. Сейчас компания выводит ее на рынок. Новинка может быть востребована в медицинских университетах, колледжах, центрах повышения квалификации. Кроме того, лечебные учреждения могут использовать платформу как тренажер при реабилитации пациентов с различными нарушениями.

«Информационные технологии — безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений — решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах. Они уже трансформируют современное образование, открывая новые возможности в освоении практических навыков. На VR-платформе, которую создал резидент “Мосмедпарка”, обучение прошли больше 50 тысяч студентов в Москве, Новосибирске, Владивостоке, Абу-Даби, Дохе, других городах России и мира», — отметила Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

Медицинский симулятор предполагает занятия в виртуальной реальности. При его создании применялись технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. В комплект входят гарнитура или VR-шлем, а также специальное программное обеспечение.

Как пояснила представитель компании-разработчика Инна Бондарева, учиться с помощью ноу-хау можно везде, где и когда удобно. Даже не потребуется специальная компьютерная комната. Программа устанавливается в виде приложения на планшете или персональном компьютере. Гарнитуру VR можно носить с собой.

Уроки благодаря виртуальной реальности становятся интереснее. Пользователь экономит время, лучше осваивает материал и стремится к решению разных задач. Во время обучения онлайн-платформа сама отслеживает результаты участников и в режиме реального времени информирует о них учебное заведение.

«Цифра» позволяет моделировать сценарии разных ситуаций как для врачей, так и для других сотрудников стационаров. К примеру, проведение медицинских процедур или уход за больными.

СПРАВКА «КП»

Производители медизделий и фармацевтические компании уже несколько лет пользуются инфраструктурой специализированного столичного медицинского технопарка «Мосмедпарк». Для помощи разработчикам ноу-хау в кластере запустили сервис «Мосмедлаб». Он служит поддержкой на всех этапах — от разработки прототипа до клинических исследований, регистрации и производства.

Компания, создавшая VR-платформу для обучения медиков, в течение пяти лет арендует площадки в кластере. Среди резидентов «Мосмедпарка» она стала одной из первых и с тех пор активно участвует в городских программах поддержки бизнеса. Сюда входят, например, отраслевые форумы и выставки. Помимо этого, резидент получает и помощь Московского экспортного центра в продвижении своих разработок на мировом рынке.

Напомним, на сегодня уже более 30 компаний стали резидентами «Мосмедпарка». Ими создано около 450 рабочих мест. Управляющей компанией «Мосмедпарка» является технопарк «Строгино».