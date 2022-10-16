Почти 30 тысяч деревьев и кустарников высадят на благоустроенных улицах Москвы

Свыше 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников высадят в Москве Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Москве поздней осенью и в начале зимы на благоустроенных улицах столицы высадят более 1,2 тысячи деревьев и 27 тысяч кустарников. Они украсят Арбат, Хамовники, Тверской район, а также улицы Лужники, Конюшковскую и территорию у Павелецкого вокзала, сообщили на сайте столичной мэрии.

Кроме того, в этом году озеленят пространство возле стадиона «Авангард» и Кутузовский проспект.

Деревья и кустарники будут подбирать под каждое из пространств. В основном высадят взрослые саженцы возрастом от 15 до 35 лет и высотой от трех до семи метров. Их выращивают в питомниках, где растения заранее готовят к пересадке. Деревья и кустарники помещают в посадочные ямы со специальным грунтом и дренажем и обеспечивают вентиляцией. Если они вдруг не приживутся, их заменит подрядная организация.

Ранее KP.RU сообщал, что цветники в Москве начали готовить к зимнему сезону. Специалисты проводят подкормку растений, обрабатывают их от болезней, а после засыпают клумбы разноцветной древесной щепкой. Она должна спрятать растения от мороза.