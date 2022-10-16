Босой полуголый мужчина строил баррикады на дороге и не давал проехать машинам в Москве

Неадекватный мужчина с голым торсом выстраивал баррикады на Неглинной улице в Москве и попал на видео Фото: стоп-кадр из видео

Ночью на Неглинной улице в Москве мужчина сломал ограждения и не давал проехать машинам. Он с агрессией реагировал на прохожих. Один из очевидцев запечатлел странное поведение мужчины и выложил в социальные сети.

На кадрах с места событий видно, как мужчина с голым торсом переворачивает ограждения, которые ранее защищали тротуары от проезда машин. Он выкидывает части конструкций на дорогу, а затем поправляет их специальным образом: выкладывая поперек проезжей части, чтобы автомобили не могли проехать.

Ранее KP.RU писал, что в Москве удалось остановить дебошира, который разбивал чужие припаркованные автомобили. Мужчина орудовал металлическим кубом, похожим на урну. Он успел повредить задние и лобовые стекла у 20 автомобилей. Задержал нарушителя очевидец. Он повалил мужчину на землю и обездвижил. Другие свидетели хулиганства вызвали полицию.