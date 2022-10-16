Дмитрий Маликов раскрыл качества настоящего жителя Москвы

Певец Дмитрий Маликов считает себя настоящим москвичом Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский певец, композитор, продюсер Дмитрий Маликов в беседе с «Москвич Mag» назвал характерные качества москвича. По его словам, этот человек любит город, переживает и радуется за него. Исполнитель признался, что он считает себя таковым.

Москва – родной город Дмитрия Маликова. Он вырос на Преображенке, на 2-й Пугачевской улице. Певец отметил, что ему нравятся все изменения, которые происходят в столице. По его словам, сейчас город стал очень красивым и ухоженным.

Певец добавил, что его любимым районом являются «Сокольники»: в детстве он иногда прогуливал в школу и прибегал сюда. Также Маликову нравится проводить время на ВДНХ и в парке Горького. В то же время в отдаленных частях города исполнителю обычно неуютно.

Ранее KP.Ru сообщал, что младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров не уехал из России и остался в Москве. На слухи о своем отъезде от ответил постом в социальной сети, который сопроводил признанием в любви к солнечной осени в столице.