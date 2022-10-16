Жителей Измайлова в Москве попросили не пугаться выстрелов из-за реконструкции

В Измайлове проходит реконструкция Первой мировой войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На московском Измайловском острове проходит фестиваль исторической реконструкции. В рамках него 16 октября устроили реконструкцию Первой мировой войны. Слышны выстрелы, поэтому жителей просят не пугаться.

В программе, рассчитанной на 15-16 октября, - более 20 интерактивных площадок с профессиональными экскурсоводами-реконструкторами и атмосферой разных исторических эпох. Среди них кузницы из прошлого, воинские лагеря и другие интересные локации от времен Александра Невского до Первой мировой войны.

Для посетителей подготовили, в частности, лучный тир и мастер-класс по плетению кольчуги, а также показательные выступления по мотивам событий войны 1812 года и Первой мировой. Для реалистичности используют макеты техники тех времен: пушки, пулеметы и другое оружие.

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