"И швец, и жнец". Жительницам Москвы бесплатно расскажут, как параллельно строить несколько карьер

Новый онлайн-курс по карьерному развитию запустили для жительниц Москвы Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» подготовил новый онлайн-курс для женщин. Он призван научить сочетать деятельность в нескольких профессиональных областях. О курсе рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Онлайн-занятия «Параллельные карьеры: и швец, и жнец? Молодец! Как сочетание нескольких профессиональных областей работает на ваше будущее» подойдут и начинающим специалистам, и уже опытным работникам. Слушательницам курса помогут оценить имеющиеся компетенции, конкретизировать цели и желания, а также определить направление для старта параллельной карьеры.

Обучение бесплатное. Занятия будут проходить дистанционно, первое состоится уже во вторник, 18 октября. Всего запланировано четыре часовых вебинара. Время начала занятий — 12:00.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве запустили бесплатные курсы переподготовки для людей старше 50 лет.