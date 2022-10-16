За звание чемпионки России по боксу поборются 19 спортсменок из Подмосковья Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодаре стартовал чемпионат России по боксу среди женщин. Московскую область на соревнованиях представляют 19 спортсменок в 10 различных весовых категориях, рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Всего чемпионат соберет более 180 участниц. Подмосковье представят титулованные спортсменки: Саадат Далгатова в категории до 66 кг, Юлия Чумгалакова в весе до 48 кг, Екатерина Пальцева до 50 кг, Елена Савельева в весовой категории до 52 кг. Людмила Воронцова в весе до 57 кг, Дарима Сандакова до 70 кг и в категории свыше 81 кг Кристина Ткачева.

Также в составе сборной Московской области выступят: Наталья Липатова, Карина Бабаназарова, Екатерина Степанова, Ангелина Паращенко, Ульяна Котельникова, Елена Жиляева, Гульнара Каримжанова, Дарья Морозова, Наталья Завялова, Светлана Макарова, Ангелина Цатурян и Евгения Турчина.

С 16 по 19 октября пройдут предварительные бои. С 20 октября стартует стадия плей-офф. Финал чемпионата состоится 22 октября.

Ранее KP.RU писал, что в Электростали сборная по боксу Московской области встретилась с командами из ДНР и ЛНР.