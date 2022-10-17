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Общество17 октября 2022 4:17

Ефимов: Инвесторы построят в Москве 53 объекта инфраструктуры

Все проекты реализуются по программе стимулирования создания мест приложения труда
Иван ЛУКИН
Город выделяет застройщикам льготу при переоформлении земли для возведения жилья.

Город выделяет застройщикам льготу при переоформлении земли для возведения жилья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Город выделяет застройщикам льготу при переоформлении земли для возведения жилья. При этом они обязуются построить также коммерческие, промышленные или социальные сооружения. Выгодно и городу, в котором создаются новые рабочие места для жителей, и девелоперу, получающему прибыль и от продажи жилья, и бизнес-объекта. Это стало возможным благодаря стартовавшей в 2020 году программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за это время столичные власти заключили с инвесторами 25 соглашений по по программе МПТ.

«По условиям этих договоров девелоперы возведут в столице 53 объекта: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс, - отметил заммэра. - В результате в столице появится более 34,5 тысячи рабочих мест».

По его словам, вложения инвесторов в эти проекты составят 106 миллиардов рублей. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что программа МПТ расширяется.

«С начала этого года было подписано восемь соглашений с общим объемом инвестиций 22,5 миллиарда рублей», - уточнил глава ведомства.

Договора позволят возвести в столице 19 учреждений образования, два торговых центра, офисный центр, торгово-деловой МФЦ и спорткомплекс. В них будет создано около пяти тысяч человек.

ВАЖНО

Программа МПТ с этого года пополнилась льготами для инвесторов, строящих сооружения для оказания комплексных логистических услуг. А если девелопер обязуется ускорить сдачу проекта, тогда ему полагается повышенная льгота. Она вырастет на 5 процентов при уменьшении сроков на полгода или на один год, на 10 процентов - более чем на год.

В столице для инвесторов, участвующих в программе МПТ, действуют антикризисные меры поддержки. Например, срок предоставления застройщиками банковской гарантии при работе над проектом продлили с трех месяцев до полугода. Ещё одна мера для девелоперов - отсрочка исполнения некоторых условий соглашений.

Заявки на участие в программе МПТ принимаются онлайн на Инвестиционном портале Москвы.