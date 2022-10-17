Ефимов: Инвесторы построят в Москве 53 объекта инфраструктуры

Город выделяет застройщикам льготу при переоформлении земли для возведения жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Город выделяет застройщикам льготу при переоформлении земли для возведения жилья. При этом они обязуются построить также коммерческие, промышленные или социальные сооружения. Выгодно и городу, в котором создаются новые рабочие места для жителей, и девелоперу, получающему прибыль и от продажи жилья, и бизнес-объекта. Это стало возможным благодаря стартовавшей в 2020 году программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за это время столичные власти заключили с инвесторами 25 соглашений по по программе МПТ.

«По условиям этих договоров девелоперы возведут в столице 53 объекта: 18 детских садов и 12 школ, восемь деловых центров, шесть технопарков, четыре торговых центра, два торгово-офисных здания, промышленный комплекс, МФЦ с деловыми и торговыми объектами и спортивный комплекс, - отметил заммэра. - В результате в столице появится более 34,5 тысячи рабочих мест».

По его словам, вложения инвесторов в эти проекты составят 106 миллиардов рублей. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что программа МПТ расширяется.

«С начала этого года было подписано восемь соглашений с общим объемом инвестиций 22,5 миллиарда рублей», - уточнил глава ведомства.

Договора позволят возвести в столице 19 учреждений образования, два торговых центра, офисный центр, торгово-деловой МФЦ и спорткомплекс. В них будет создано около пяти тысяч человек.

ВАЖНО

Программа МПТ с этого года пополнилась льготами для инвесторов, строящих сооружения для оказания комплексных логистических услуг. А если девелопер обязуется ускорить сдачу проекта, тогда ему полагается повышенная льгота. Она вырастет на 5 процентов при уменьшении сроков на полгода или на один год, на 10 процентов - более чем на год.

В столице для инвесторов, участвующих в программе МПТ, действуют антикризисные меры поддержки. Например, срок предоставления застройщиками банковской гарантии при работе над проектом продлили с трех месяцев до полугода. Ещё одна мера для девелоперов - отсрочка исполнения некоторых условий соглашений.

Заявки на участие в программе МПТ принимаются онлайн на Инвестиционном портале Москвы.