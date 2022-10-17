Московская компания разработала инновационные зарядные станции для электромобилей

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Электротранспорт рулит! На столичных дорогах все больше экологически чистых машин - электробусов, электросамокатов и велосипедов, другого транспорта. Поэтому обязательной деталью при улучшении инфраструктуры мегаполисов стали зарядные станции для «умной» техники. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, одна из московских компаний, создающая высокотехнологичное оборудование, разработала инновационные станции для зарядки экотранспорта. Они работают при любом климате.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«Столичная корпорация “САГА” разработала новые модели зарядных станций для коммерческого и частного применения в настенном и напольном исполнении, - отметил глава ведомства. - Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Кроме этого, производитель предусмотрел в станциях возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения».

По его словам, ноу-хау обеспечивает 100-процентную замену иностранных производителей. Все потому что зарядные станции в основном состоят из российских комплектующих.

«В ближайшее время компания планирует выпустить около 500 станций для электромобилей», - уточнил Овчинский.

Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

КОНКРЕТНО

Зарядные станции выглядят так:

- антивандальный корпус;

- система контроля управления температурой и влажностью;

- удобная интеграция с российскими операторами зарядной инфраструктуры;

- многорежимная световая индикация, позволяющая пользователю узнавать о проценте зарядки электромобиля.

Некоторыми преимуществами новинки поделился генеральный директор корпорации САГА Андрей Жолобов. Например, станции отличаются современным дизайном и украшают городские улицы.

«За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента», - добавил глава компании.