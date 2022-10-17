В «Технограде» на ВДНХ пройдет карьерный форум - Сергунина

Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы

В субботу, 29 октября, с 10.00 до 17.00 «Техноград» на ВДНХ проводит форум «Управляй карьерой: современный подход в современном мире». Для посещения или просмотра онлайн-трансляции достаточно регистрации по ссылке.

«Форум ориентирован на студентов, выпускников вузов и колледжей, а также тех, кто хочет попробовать себя в новой профессии. Эксперты по подбору персонала и представители бизнеса научат составлять план развития карьеры, расскажут о перспективных специальностях и последних трендах на рынке труда», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, инновационно-образовательный комплекс «Техноград» предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного отдыха. В созданном в нем Центре развития карьеры желающим помогут выбрать профессию, спланировать карьеру и устроиться на работу. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

КОНКРЕТНО

В программе карьерного форума - три секции. Их станут проводить параллельно. В каждой - мастер-классы, лекции, нетворкинг, паблик-токи и деловые игры. Посетители зададут интересующие вопросы, получат ответы и практические советы карьерных консультантов.

В секциях:

- «Дизайн карьеры» - научат не доводить себя до выгорания, совершенствоваться в выбранной профессии или при желании выбрать другую работу. Экспертами станут представители крупных компаний, HR-специалисты и бизнес-тренеры;

- «Поиск работы» - расскажут о тенденциях на рынке труда, анализе резюме и перспективных вариант трудоустройства. В числе спикеров — руководители кадровых агентств;

- «Психология карьеры» - поделятся рекомендациям по сохранению мотивации и способами реализации себя в новой профессии в зрелом возрасте. Консультантами выступят авторы специализированных курсов и тренингов.