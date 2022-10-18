Столичный производитель канцелярии из вторсырья увеличит переработку вдвое

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москвичи активно занимаются сортировкой мусора. Для многих стало привычкой разделять отходы на полезное вторсырьё и ненужный хлам. Компании по утилизации разных материалов увеличивают свое производство в том числе благодаря участию жителей в «зелёных» проектах города. При этом такие предприятия создают новинки на основе вторичного сырья. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, одной из таких компаний в городе стала ProEcoPen, выпускающая из переработанного сырья ручки и блокноты.

«По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза - почти до 16 тонн, - отметил глава ведомства. - Это около 350 тысяч заново использованных коробок из-под сока и молока».

По его словам, в 2022-м предприятие планирует обеспечить рост на уровне прошлого года.

«Таким образом компания может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака», - уточнил Овчинский.

По его словам, эко-проектами сейчас занимается в городе каждый второй производитель. Сюда входят уменьшение использования ресурсов, создание системы сортировки отходов, адаптация своих цехов и линий под вторичную переработку. Например, канцелярка от ProEcoPen сделана из переработанных пакетов тетрапака, зубных щеток и ручек. Как пояснил генеральный директор ProEcoPen Илья Цигельницкий, сначала из тетрапака получают целлюлозное волокно и полиалюминий – смесь полиэтилена и алюминия. Следующая операция - очистка и получение гранул полиалюминия.

«Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов, - уточнил представитель компании. - В Москве можно смело отправлять упаковку в «синий бак». Она точно попадет на переработку».