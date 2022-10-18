Горожанам рассказали, как в Москве помогают инвалидам по слуху

Москвичам рассказали, как в городе помогают людям с особенностями слуха Фото: Shutterstock

В Москве проживает примерно миллион человек с инвалидностью, в том числе около пяти тысяч глухих и слабослышащих. Им постоянно оказывают социальную поддержку, помогают с трудоустройством и получением образования. Кроме того, город создает для их удобства и безопасности специальную инфраструктуру, сообщили на сайте столичной мэрии.

В столице людям с особенностями слуха предоставляют услуги сурдоперевода и технические средства реабилитации, например, слуховые аппараты или вибрационные сигнализаторы. С начала 2022 года город выдал более 5,7 тысячи слуховых аппаратов.

Кроме того, для глухих и слабослышащих горожан в 2020 году открыли горячую линию «Говори руками». Все операторы колл-центра знают язык жестов. Специалисты принимают от людей различные запросы – от записи к врачу до вызова экстренных служб. За время работы на горячую линию поступило более 11 тысяч обращений, восемь тысяч из них – от инвалидов по слуху, остальные – от близких и родственников.

Также люди с нарушением слуха могут найти работу, в этом им помогает столичный центр занятости «Моя работа» на улице Щепкина. С начала 2021 года сюда обратились порядка 290 человек, 200 из них трудоустроили. Они выбрали следующие специальности: курьер, кассир, швея, комплектовщик, сборщик обуви и прочие.

Ранее KP.RU сообщал, что инвалиды по зрению в Подмосковье выступают в 12 видах спорта. Они занимаются легкой атлетикой, горнолыжным спортом, теннисов, плаванием, шахматами, шашками и др.