С начала года в Москве восстановили более 120 ветхих домов

Работа с ветхим фондом – важный элемент профилактики правонарушений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госинспекция по недвижимости с 2020 года ведет инициативную работу, направленную на выявление ветхих и аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса. С января по сентябрь 2022 года приведены в порядок 122 ветхих постройки, 186 аварийных объектов демонтированы.

«Работа с ветхим фондом – важный элемент профилактики правонарушений. Архитектурная составляющая влияет на внешний облик города и безопасность, – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Полуразрушенные строения зачастую становятся местами повышенной опасности и представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Всего в проработке инспекции находится порядка 3,5 тысячи зданий, строений и сооружений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тысячи были выявлены в этом году. Совместно с отраслевыми департаментами и собственниками объектов определяется, подлежат объекты восстановлению или сносу. Далее для объектов, которые можно восстановить, разрабатывают соответствующие дорожные карты. Если объекты находятся в непригодном техническом состоянии, принимается решение об их сносе».

В случае, если владелец аварийной постройки не идет на контакт, вопрос демонтажа объектов рассматривается в судебном порядке. Около семидесяти процентов объектов, рассмотренных в судах, приводятся в надлежащий вид, либо демонтируются в процессе или по результатам судебных разбирательств.