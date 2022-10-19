Ефимов: В Москве инвесторы построят еще 30 школ и детских садов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Плюс 12 школ, 18 детсадов и более 2,3 тысячи рабочих мест. Все это появится в столице к 2027 году благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с 2020 года программа постепенно расширяется. Уже оформлено 25 соглашений, которые позволят возвести в городе более 50 различных зданий. Большинство из них - образовательные учреждения почти во всех городских районах.

«Инвестиции в реализацию проектов составят 27,7 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - После сдачи объектов здесь смогут работать более 2,3 тысячи человек».

ЧТО И ГДЕ ПОЯВИТСЯ

Подробнее о проектах рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, уточнив, что по программе МПТ застройщики занимаются комплексным развитием столицы и возведут:

- на западе Москвы - три детсада и школа на 313 рабочих мест;

- на северо-западе и севере - две школы и два детсада на более чем 350 работников;

- на юге и юго-западе - шесть детсадов и три школы на более чем 600 рабочих мест;

- в Зеленограде - детсад и школа на более чем 140 человек;

- в Новой Москве - пять школ и шесть детсадов на более чем тысячу новых рабочих мест.

НА ЗАМЕТКУ

Благодаря программе МПТ развивается комплексная застройка новых районов. При этом застройщика жилья частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка под строительство жилых домов. Одно условие - от инвестора нужны дополнительные вложения в возведение сооружения с новыми рабочими местами.

Первыми по такой схеме начали работать девелоперы, создающие промышленные здания и офисы. Теперь список заметно вырос с учётом заявок бизнеса. Льготу можно сейчас получить при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общепита, торгово-развлекательных центров, прочих многофункциональных комплексов, гостиниц и зданий для оказания комплексных логистических услуг.

Если инвестор готов ускорить сдачу объекта, то ему положена повышенная льгота. Она вырастет на 5 процентов при уменьшении сроков на полгода или на один год, на 10 процентов - более чем на год.

ВАЖНО

В программе вправе участвовать не только девелоперы, планирующие свои проекты, но и уже строящие жилье в столице. Причем земля под будущие квартиры и рабочие места может располагаться в разных районах.

Заявки от застройщиков принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.