Владислав Овчинский: Московский производитель LED-экранов увеливает производство после ухода зарубежных вендоров

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Стадионы, вокзалы, торговые и бизнес-центры, зоопарк, автодороги и пешеходные зоны. В этих и многих других местах в городе появляются отечественные LED-экраны. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, их производит столичная компания HD Led Tech. За десять лет более 18 тысяч ее светодиодных устройств размещены как в разных регионах России, так и в странах СНГ.

«Благодаря собственному производственному комплексу полного цикла компания не зависит от импортных поставок комплектующих, что позволяет реализовывать проекты не только в России, но и в странах СНГ, - отметил глава ведомства. - С начала года производство LED-экранов увеличилось на 12 процентов».

В своих проектах производитель применяет только новейшее испытанное оборудование, выпуск которого обеспечивает собственное производственное предприятие. Как пояснил основатель компании Михаил Крючков, после ухода из страны зарубежных поставщиков товара теперь заказы частично выполняются на отечественном производстве. При этом российская продукция приходит на смену импортной.

«Мы постоянно внедряем инновации как в технологические процессы производства, так и в сами устройства, - добавил представитель компании. - На все экраны устанавливается исключительно современное программное обеспечение собственной разработки».

По его словам, это позволяет пользователям менять настройки трансляции своего контента на видеоэкранах в нужное время и в любом месте. Достаточно лишь иметь под рукой телефон, планшет или ноутбук.

КОНКРЕТНО

Производство LED-экранов обеспечивают 90 человек. Сюда входят также 10 специалистов отдела научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Коллектив выполняет все необходимое в процессе работы - проектирование несущих конструкций, анализ рекламных мест, сборку и установку светодиодных устройств, сервисное обслуживание. Предприятие создает более 2,5 тысячи квадратных метров видеоэкранов в год.