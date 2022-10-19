Уникальная стела появилась перед входом на территорию спорткомплекса «Авангард» в Москве Фото: сайт мэра Москвы

Уникальный арт-объект установили перед входом на территорию спорткомплекса «Авангард». Как рассказали на сайте мэра Москвы, его создала за два месяца одна из российских компаний.

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили обновление исторической входной группы спорткомплекса «Авангард» со стороны шоссе Энтузиастов. Последним этапом стала установка стелы из металлических элементов — динамичной композиции в стиле раннего русского авангардизма.

Стела состоит из четырех частей высотой от пяти до 13 метров. Две из них белого цвета, две — красного. На красных элементах из белых букв составлены надписи «Стадион» и «Авангард».

Для создания стелы потребовалось два месяца. На установку арт-объекта ушло три дня. Работы выполняла бригада из четырех человек, задействовали также подъемный кран мощностью в 50 тонн.

Ранее KP.RU писал, что возле столичного Дворца бракосочетания № 4 установили арт-объекты в виде сердец. Одно из них трехмерное, второе же выполнено аркой над скамейкой для влюбленных.