Собянин: никаких ограничений обычного ритма жизни Москвы не вводится

Сергей Собянин заверил москвичей, что никаких ограничений в городе в связи с указом Президента вводится не будет Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к москвичам в связи с подписанием Президентом России указов о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации и рассказал, как это повлияет на жизнь горожан. Столичный градоначальник подчеркнул, что не планирует вводить в Москве никакие ограничения "обычного ритма жизни города".

- Уважаемые москвичи... Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом... никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Он добавил, что все функции, связанные с поддержанием устойчивости экономики, безопасностью города, гражданской обороной и защитой от ЧС федеральные и городские службы будут выполнять в рабочем режиме.

Ранее KP.RU сообщил о поручении главы государства Владимира Путина главам субъектов РФ создать региональные штабы для обеспечения безопасности. Курировать их создание будет Сергей Собянин.