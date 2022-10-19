Власти Москвы назвали количество завершивших переезд новоселов реновации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комфортным жильем в районах реновации в столице уже обзавелись около 76,5 тысячи москвичей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.

«Сегодня переселяются 94 тысячи участников программы из 559 старых домов, - уточнил Бочкарев. - Из них 76,4 тысячи москвичей уже переехали в новые комфортные квартиры».

По его словам, социально важная программа реализуется в городе по плану. По всей столице полностью готовы уже 211 новостроек, оснащённых по стандартам реновации и обеспеченных всей необходимой социальной инфраструктурой. Более 90% этих зданий переданы под заселение.

«Их общая площадь составляет 2,7 миллиона квадратных метров», – добавил заммэра.

ВАЖНО

По стандартам программы каждая квартира в новостройке полностью отделана «под ключ». В комнатах на полу - ламинат, на кухне и в санузлах - плитка. Из оборудования - электроплита, сантехника, счетчики воды и электричества, терморегуляторы на батареях. Везде - светильники, выключатели, розетки. На входе - металлическая дверь. То есть при желании на ремонт можно не тратиться. Заноси мебель с вещами и живи.

Дворы тоже обустроены на 100 процентов - игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, скамейки, места для парковки, деревья и газоны. Это стандарт реновации!

ЦИФРЫ

С момента старта программы реновации в августе 2017 года в Москве снесены 124 жилых дома, в том числе с начала 2022 года – 44 здания.

С начала этого года уже передали под заселение 48 «стартовых» жилых домов. До конца декабря планируется выделить для новоселов еще 24 «стартовых» дома. Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 «стартовых» жилых дома. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тысяч человек.

Всего по программе новые квартиры получат около 1 миллиона москвичей. При этом будет расселено 5175 домов. Для строительства комфортных многоэтажек подобрана 561 стартовая площадка на 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Сейчас проектируются и строятся ещё 405 домов.