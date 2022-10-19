Собянин: В Москве приняты все меры по охране общественного порядка и стратегических объектов

Сергей Собянин подчеркнул, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в указе о дополнительных полномочиях глав субъектов РФ, будут выполнены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Столица примет все необходимые меры по повышению безопасности. При этом, как подчеркнул глава города, мероприятия по обеспечению устойчивой работы систем жизнеобеспечения Москвы будут проводиться в рабочем режиме.

«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения», - написал Сергей Собянин на сайте мэра Москвы.

Задачи по обеспечению устойчивости экономики, повышению безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решать соответствующие федеральные и городские службы. Все мероприятия, в основном, будут проводиться в рабочем режиме.

«При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», - подчеркнул мэр.

Ранее Владимир Путин во время заседания Совета безопасности поручил создать в регионах штабы территориальной обороны, а глав субъектов РФ наделить дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Президент дал поручение Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета координировать работу по созданию региональных штабов территориальной обороны.

Глава государства объявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Владимир Путин также установил средний уровень реагирования в приграничных регионах России. В других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ - базовый. Руководители этих регионов смогут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Главы регионов Центрального и Южного федеральных округов также смогут устанавливать особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, энергетики и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Кроме того, президент поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Владимир Путин подчеркнул, что сегодня необходимо проявить собранность на всех уровнях власти, особенно в регионах.

«Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы, это необходимо», - отметил российский лидер.