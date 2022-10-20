Портал «Наш город» помог москвичам решить около 6,5 миллиона бытовых вопросов — Сергунина

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина

Портал «Наш город» для многих москвичей стал незаменимым помощником в решении бытовых вопросов. Каждый участник проекта может сообщить на сайт о проблемах в работе городского хозяйства и затем отследить их исправление. Темы самые разные: благоустройство дворов, эвакуация брошенных машин, демонтаж незаконной рекламы и многое другое. Всего их в списке обращений 226. Заявки разбирают уже более 600 профильных ведомств и органов власти.

«Благодаря своему удобству за 11 лет работы сервис стал популярным и востребованным среди горожан. На сегодняшний день к проекту “Наш город” присоединились почти два миллиона москвичей. Совместными усилиями удалось решить уже около 6,5 миллиона разных бытовых вопросов. Ежедневно на сайт и через мобильное приложение от неравнодушных жителей столицы поступает больше пяти тысяч обращений. Они касаются самых разных сфер жизни. Например, в этом году пользователи чаще всего оставляли сообщения по поводу содержания дворовых территорий и озеленения», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

Обращения принимаются с помощью мобильного приложения или через сайт. Достаточно написать корректный адрес, объект и выбрать в классификаторе нужную рубрику: «Мой двор», «Мой дом», «Моя дорога», «Мой парк», «Государственные учреждения», «Общественный транспорт», «Торговля и реклама», «Городская территория».

Далее надо сообщить о проблеме и добавить к тексту фото. Сотрудники сайта без выходных заняты обработкой поступивших писем жителей и ответов от властей. Если вопрос решен не до конца, тогда заявка уходит на доработку. Москвичи могут проверять статус своего обращения. Им также высылают ответы с фотоподтверждением решения проблемы. Кроме того, на портале действует опция контроля качества выполненных работ.

До создания онлайн-платформы жители при обращении к властям получали ответ в течение месяца. Теперь по правилам на это дается восемь рабочих дней. Впрочем, на деле каждый второй вопрос решается за один-два дня.

ПЛАНЫ

«Наш город» охватывает все новые территории города. За последний год на портале появилось 19 дополнительных тем для тех, кто живет в Троицком и Новомосковском округах столицы. Сюда входят, к примеру, обращения по поводу некачественного содержания подвалов, кровли, лестниц, домофонов и дверей в местах общего пользования. В целом горожане в Новой Москве могут высылать на сайт заявки более чем по 120 вопросам. В будущем этот список увеличится.

Департамент информационных технологий столицы сообщил о предстоящей модернизации портала и мобильного приложения «Наш город». Что изменится? Пользователей ждет полное обновление дизайна, оптимизация классификатора обращений и новые темы. Помимо этого, обработкой заявок будут заниматься еще больше органов исполнительной власти и служб.