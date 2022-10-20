Владислав Овчинский: Разработка столичного предприятия обезопасит работу с лазерными установками

ФОТО: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные компании продолжают создавать важные для города разработки. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, городской производитель лазерной техники выпустил новинку - промышленный удлинитель USB. С помощью прибора от группы компаний «Лазеры и аппаратура» можно обеспечить высокоскоростную передачу данных, находясь в это время в другом месте. Радиус действия - до 70 метров от пункта управления лазерной установкой. То есть ее оператор без проблем справится с работой на таком расстоянии, используя кабель USB. К примеру, из помещения по соседству с лазерной машиной. Производство ноу-хау уже началось.

«Такое решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность труда при работе на лазерных машинах, - отметил глава ведомства. - Кроме того, технология актуальна в случаях нехватки места в производственных помещениях».

КОНКРЕТНО

В комплект промышленного удлинителя USB входят кабель и модуль для приема-передачи информации от станка к рабочему месту. Подробнее о новинке рассказала исполнительный директор ГК «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова.

Чтобы загрузить в станок чертёж или алгоритм работы, оператору нужен флеш-накопитель. При этом на некоторых производствах он также авторизуется в системе с помощью USB-ключа.

«Наше решение позволяет организовать на расстоянии от лазерной установки полноценное рабочее место, - пояснила представитель производителя. - То есть разместить монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для загрузки чертежей».