Коммунальщики Москвы стали вдвое чаще подметать дороги от опавшей листы

В Москве увеличили частоту подметаний улично-дорожной сети из-за опавшей листвы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве сотрудники городских служб в два раза чаще стали подметать дороги из-за опавшей листвы. Теперь они делают это не два, а четыре раза в день, сообщили в Телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Столичные коммунальщики очищают трассы, чтобы обезопасить движение, ведь мокрая листва снижает коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием. Также опавшие листья могут застревать в дождеприемных решетках и становиться причиной скоплений дождевой воды в непогоду.

В уборке задействована тротуароуборочная и вакуумная подметально-уборочная техника. Последняя оборудована лотковыми щетками и турбиной. С ее помощью листву и сор выметают с проезжей части, лотковых зон и тротуаров, а затем утилизируют.

«Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению техники», - добавили в пресс-службе Городского хозяйства.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве свыше 600 фонтанов «законсервировали» на зиму. В холодное время их будут обслуживать около 350 сотрудников, чтобы вовремя подготовить к очередному сезону.