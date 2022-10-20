В Дептрансе Москвы сообщили о росте числа пересадок до 19 на БКЛ с диаметров после запуска МЦД-3 и МЦД-4

В дептрансе Москвы сообщили о росте количества пересадок на БКЛ с диаметров до 19 после запуска МЦД-3 и МЦД-4 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество пересадок на БКЛ с диаметров вырастет до 19 с запуском МЦД-3 и МЦД-4. Об этом заявили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Запуск Большой кольцевой линии метро и МЦД-3 и МЦД-4 обеспечат жителей Москвы комфортным городским транспортом. У них появится множество альтернативных маршрутов, пассажиры смогут экономить время и деньги. Также в ведомстве добавили, что плюсы есть не только для людей - рельсовый транспорт позволит улучшить и экологическую ситуацию.

Как уточнили в пресс-службе Дептранса, после начала работы на новых диаметрах появятся станции Нижегородская, Электрозаводская, Митьково, Авиамоторная и Аминьевская. Аналитики посчитали, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 позволит снизить нагрузку на линии метро до 15 процентов, а замыкание БКЛ - до 25.

Как сообщал ранее KP.RU, третий и четвертый МЦД запустят в конце 2023 - начале 2024 года.