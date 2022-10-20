Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

Сергей Собянин и Михаил Мишустин посетили стенд «Сделано в Москве». Фото: М. Мишина/Пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Москва входит в пятерку крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта, сообщил мэр города Сергей Собянин. Несмотря на уход с российского рынка некоторых западных брендов, количество предприятий в столице выросло на 20%. Об этом Сергей Собянин рассказал на международном экспортном форуме «Сделано в России» в ходе осмотра стенда «Сделано в Москве» вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Форум «Сделано в России проходит в столичном Центральном выставочном зале «Манеж» с 20 по 22 октября.

«Практически удвоились за восемь месяцев 2022 года инвестиции в промышленность. Малые, крупные предприятия, АПК и так далее - все дает такую общую динамику. Количество предприятий стало не меньше после того, как ушли определенные бренды, а стало на 20% больше», - сообщил Сергей Собянин.

По словам главы города, рост обеспечили федеральные и региональные меры поддержки производителям, а также спрос на импортозамещение. Мэр столицы отметил, что в Москве сейчас работают около 14 тысяч предприятий.

«Москва в общем представлении не промышленный город, но на самом деле - номер один в промышленности, в обрабатывающей промышленности. 700 тысяч работающих, около 14 тысяч предприятий: фармацевтика, пищевая, авиационное, космическое строительство, автомобилестроение, микроэлектроника», - подчеркнул Сергей Собянин.

Градоначальник поделился планами московского правительства: за пять лет столица должна выйти на первое место в производстве фармацевтики. Сейчас в рамках офсетных договоров в Москве строят четыре фармацевтических завода. Кроме того, власти ставят перед собой цель сделать город лидером на рынке пищевой промышленности, автомобилестроения и производства стройматериалов. Сейчас по производству строительных материалов Москва занимает седьмое место.

«Мы надеемся, что в ближайшие три-четыре года за счет того, что мы запустили несколько крупных кластеров, мы выйдем на лидирующие позиции», - уточнил Собянин.

В столице также строится 14 крупных пищевых предприятий.

Всего совокупный экспорт товаров и услуг Москвы по итогам 2021 года составил 17,4 триллионов рублей, в том числе 15,3 триллиона рублей пришлось на экспорт товаров и 2,1 триллиона рублей – услуг. Москва занимает четвертую строчку рейтинге крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта.

Михаил Мишустин отметил, что в столице активно развивается промышленность, при этом город с каждым годом становится все более уютным и комфортным для жителей.

«Москва - город уютный, комфортный, много скверов и парков, и здесь просто не знают, что за красивым таким местом или живописно оформленными улицами скрывается современное, технологичное, экологичное производство, - подчеркнул премьер-министр России.

Более 60% экспортируемых из Москвы товаров в сфере несырьевого неэнергетического экспорта приходится на высокотехнологичные продукты. Наибольшим экспортным потенциалом обладают IT-сфера, медицина, фармацевтическая промышленность.