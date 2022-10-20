Детские поликлиники Москвы перевели на электронную документацию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Медсестры и фельдшеры детских поликлиник в Москве теперь могут формировать всю документацию в электронном формате. В цифровом формате можно составлять протоколы осмотра, направления на консультации и лабораторные исследования, а также сразу записывать пациента на прием по направлению, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Документация попадает в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) без дублирования на бумаге. Это экономит время и медработников и пациентов, а также обеспечивает лучшую сохранность данных.

Автоматизация работы среднего медперсонала полностью завершена во всех детских поликлиниках. Также упростили и процесс патронажного осмотра детей на дому. В ЕМИАС создали несколько предзаполненных форм протоколов осмотра. Еще одно важное нововведение — возможность создания цифровых аудиопротоколов, которые заполняются по итогам телефонных звонков пациентам или их родителям.

Ранее KP.RU сообщал, что данные о новорожденных появились в электронных медкартах. Все сведения доступны не только врачам, но и родителям.