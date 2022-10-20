Более 2 млрд рублей долгов по «коммуналке» взыскали приставы в Подмосковье

Приставы Подмосковья взыскали более 2 млрд рублей долгов за ЖКУ Фото: Александр ГЛУЗ

В Московской области с начала 2022 года судебные приставы взыскали более двух миллиардов рублей долгов за ЖКУ. При этом всего в службу поступило 151 тысяч исполнительных документов о неуплате «коммуналки» на сумму свыше пяти миллиардов рублей, сообщил глава регионального ГУФССП Николай Коновалов.

«Управлением взыскано 2 млрд 340 млн, что на 100 млн или 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - заявил он на заседании Мособлдумы.

Коновалов отметил, что по данному вопросу ведомство постоянно взаимодействует с Минэнерго и МинЖКХ Московской области.

Главный судебный пристав региона предложил управляющим компаниям не копить задолженность по два-три года, а обращаться в суды уже после шести месяцев неуплаты. Он полагает, что эта мера дисциплинирует граждан и ускорит процесс взысканий.

Ранее KP.RU сообщал, что жители Подмосковья смогли вернуть 112 млн рублей, переплаченных за «коммуналку». Сумму рассчитали по платежам, совершенным с начала 2022 года.