Ефимов: В Москве построят 20 технопарков по программе комплексного развития территорий

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о строительстве в столице не менее 20 технопарков. Их разместят в семи округах города на участках бывших промзон и заброшках по программе комплексного развития территорий (КРТ).

«Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, - отметил заммэра. - В технопарках разместятся современные инновационные производства с офисами и складами».

По его словам, всего для этих проектов выделено более 95 гектаров в таких районах, как Можайский, Очаково-Матвеевское, Дмитровский, Войковский, Головинский, Восточное Дегунино, Силино, Марьина Роща, Отрадное, Ясенево, Южное Бутово, Печатники, Нижегородский и Чертаново Центральное. Благодаря созданию технопарков в столице дополнительно откроется свыше 25 тысяч рабочих мест.

Подробнее о том, что сейчас происходит на месте будущих технопарков, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Проекты находятся на разных стадиях реализации. Например, в бывшей промзоне «Октябрьское Поле» стройка уже идет. Здесь возводят здание высотой 8 этажей с паркингом. Его площадь - около 12 тысяч квадратных метров.

«Трудоустроиться в технопарк смогут свыше 600 человек, - уточнил Гаман. - Объем инвестиций в строительство технопарка составит около двух миллиардов рублей. Остальные проекты находятся в процессе разработки».

На всех территориях, выделенных под строительство, разместится в целом более 500 тысяч квадратных метров промышленных площадок. К ним добавятся и общественно-деловые здания - свыше 735 тысяч квадратных метров.

Напомним, программа КРТ обеспечит в Москве порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Сумма инвестиций - семь триллионов рублей! Бюджет столицы при этом пополнится примерно на три триллиона рублей. Договора о КРТ уже оформлены на несколько территорий. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». В списке также заброшенная стройка в Тропарево-Никулино на западе столицы и участок в Тимирязевском районе Москвы. В августе и сентябре этого года к ним добавились «Тёплый Стан» и «Автомоторная». Еще выбраны операторы для КРТ в бывших промзонах «Южный порт», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавское шоссе», «Кунцево» и для участка на проспекте Маршала Жукова.