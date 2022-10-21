Вдова Пьера Нарцисса рассказала, почему он заслужил памятник в Москве

В Москве может появиться памятник певцу Пьеру Нарциссу Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве может появиться памятник певцу Пьеру Нарциссу, сообщает KP.RU. С такой инициативой выступила его вдова Валерия Калачева. Она рассказала, что ее поддержали многие друзья и знакомые Пьера, а также его поклонники. По мнению Калачевой, ее покойный муж достоин памятника за объединение народов.

- Пьер был таким человеком, который объединял своей широкой улыбкой народы и разные национальности: грузинов, абхазов, чеченцев, русских, казахов. Сколько он людей помирил, сколько детей родилось благодаря Пьеру... Он пример человека, который приехал из Африки и смог сделать так много, что его знают все в Москве, - поделилась Валерия Калачева.

Вдова Пьера Нарцисса надеется, что памятник ему можно будет установить на территории МГУ или РУДН - вузов, в которых ее супруг получил образование. Также она рассматривает вариант с одним из любимых парков артиста: ВДНХ, имени Горького, «Сокольники» или «Сказка».

Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года на 46-м году жизни в Москве. Как сообщал KP.RU, он не пережил операции на почках. Его похоронили 23 июля 2022 года на родине в Камеруне.